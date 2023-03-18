全民健康基金會長期致力於增進全民健康，符合聯合國永續目標SDGs第三目標「促進健康生活與福祉」的發展方向，此次由台北市教育局與新北市教育局一起參與推動，獲和運租車與HOT大聯盟的公益贊助，於2023年贊助新台幣50萬元支持10場好健康小學堂活動，活動18日起跑，旨在使學童透過趣味式闖關活動，建立正確的健康觀念，進而分享給家人親友，促進全民健康。

「好健康小學堂」自2017年起推動至今的實體課程逾50場次，因受新冠疫情影響，為配合防疫，於2021年起轉型為線上課程，使學童能夠兼顧防疫與學習，並提供學校老師創新的課程選擇，徹底實踐停課不停學之目標，此課程於2022年獲得「台灣行動永續獎」與「亞太區永續行動獎」雙料銅獎殊榮。

此次由台北市教育局與新北市教育局一起參與推動，獲和運租車與HOT大聯盟的公益贊助，於2023年贊助新台幣50萬元支持10場好健康小學堂活動(台北市舉辦5場實體活動新北市舉辦5場偏鄉線上課程)，活動於3月18日正式起跑，並且傳遞「好健康小學堂線上課程」成功經驗，首度深入新北市的偏鄉國小，讓偏鄉學童有機會體驗此優質課程 首場偏鄉線上小學堂課程將在3月23日針對新店區龜山國小學童舉辦 後續亦由新店區青潭國小接續盼能拋磚引玉，使愛心力量接續傳遞至偏鄉，造福學童，促進全民健康。

「好健康小學堂」為台北市教育局指導的健康教育課程，本次在新北市教育局共同參與下，藉由和運租車與HOT大聯盟的公益贊助支持，首度深入新北市偏鄉小學，讓偏鄉學童有機會體驗優質課程，健康意識從小扎根，守護偏鄉健康。

全民健康基金會執行長暨臺大醫院家醫科醫師粘曉菁表示，若能在孩童階段及時建立正確的健康、營養概念，注重全方位的身心健康，將來就能減少疾病問題的產生，並期望孩童不僅關心自身健康，還能關懷家人親友的健康。此外，透過課程讓孩子認識民間公益團體，藉此培養付出及服務精神，使孩子更能懂得「取之於社會，用之於社會」的真諦，每一位將來都是傳遞愛與健康的善心大使。

財團法人台北市政府教育局認助清寒學生基金會董事長；前台北市政府教育局局長曾燦金表示，「好健康小學堂」所教導認識肝及健康促進的知識，深入淺出，是素養導向的課程，比學校大小考試重要，一生受益無窮！

台北市政府教育局體育及衛生保健科科長林奎宇表示，臺北市國小從106年開始就有機會參與「好健康小學堂」，很感謝全民健康基金會、和運租車與HOT大聯盟協助，持續讓台北市學生有機會參與體驗優質課程，透過多元設計活動更深化自我健康觀念。

和運租車總經理謝富來表示，很榮幸有這個機會和運租車及HOT大聯盟，與全民健康基金會攜手推動好健康小學堂，讓好健康小學堂從都會區跨進偏鄉，讓偏鄉學童有機會體驗這個優質課程。

「好健康小學堂」課程內容主題包括：（一）藏在身體裡的魔術師：肝膽健康與油滋滋的小胖子，（二）身體裡面的幫浦：心臟健康與三高慢性病，（三）探索世界的大功臣：眼睛保健與四眼田雞，（四）腸胃哥倆好：腸胃保健與腸胃炎，（五）呼吸的第一道防線：呼吸道健康與感冒疾病。