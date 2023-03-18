中部地區上市櫃企業組成的磐石會，18日舉行第25、26屆會長交接，副總統賴清德、台中市長盧秀燕等人都到場，盧秀燕表示，卸任會長鄭國烟任期間遇到疫情最嚴峻的時候，應該是最辛苦的會長之一；新任會長林正雄接下來則要面對水、電、物價紛紛上漲的問題，政府將與企業界攜手努力，把危機化為轉機。

在總統府祕書長林佳龍監交下，磐石會第25屆會長鄭國烟將印信交給第26屆新任會長林正雄，林正雄說，未來將持續關注世界趨勢，在環境永續的挑戰中尋得機會，綠色金融與綠色供應鏈已經在眼前，未來ESG的推動，民間企業走在前面，政府機關的門檻還沒訂定，希望能制定讓企業得以遵循的門檻。

盧秀燕則說，鄭國烟應是最辛苦的會長之一，他任期中碰到疫情最嚴峻、俄烏戰爭及中美情勢緊張，但鄭國烟展現成功領導人的特質，帶領磐石會度過難關；林正雄則將碰到不一樣的難題與挑戰，相信以他豐富的領導經驗，可以讓磐石會發揚光大。

盧秀燕強調，今年最重要的3件事是水、電、物價，昨天經濟部已經宣布新的電價方案，而現在南部水情嚴峻，台南已經開始減壓供水，台中德基水庫的蓄水量僅剩60％，加上物價不斷波動，水電及物價、民生物資將是疫情後最重要的議題，政府與地方將共同努力面對，與企業界攜手努力，盼化危機為轉機。