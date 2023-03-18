無黨籍立委高金素梅日前質詢行政院長陳建仁，質疑民進黨政府對美國計畫都照單全收時，陳建仁竟怒喊「不要在那邊講疑美論」，引發熱議。媒體人黃揚明挖出女團「中國娃娃」成名曲《單眼皮女生》直酸，反對疑美論者可以唱這首歌「大錯特錯不要來，侮辱我的美！」笑翻網友。

美國去年底生效的《國防授權法案》，其中有一項「台灣學人計畫」，提供美國官員至台灣學習、進到行政部門工作。高金素梅14日就此質詢陳建仁，稱學人計畫根本是來監督台灣，民進黨政府對美國的計畫都照單全收，中華民國主權與尊嚴到哪裡去了？陳建仁竟罕見動怒回應說，台灣最大的威脅來自中國大陸，難道要做投降者嗎？他強調「我的腰桿是挺直的，為了捍衛台灣，不要在那邊講疑美論啦，大家不會相信！」

黃揚明在臉書發文附圖，挖出昔日泰風女團「中國娃娃」紅遍華語歌壇的成名曲《單眼皮女生》，他酸說，反對疑美論者可以唱這首歌「大錯特錯不要來，侮辱我的美！」

主播陳諺瑩留言「哈哈，最新力作！可以！給過！」網友也笑回「難怪叫中國娃娃，銅鹿人不是假的」、「還是唱：愛美讓人受盡委屈，找不到相愛的證據」、「有哏」、「老美不能疑哦？」、「連跟中國斷交，與台灣建交這麼民主簡單的事情都辦不到」、「但下一句就偷臭！你不是我的style為何偏偏纏著我」、「不容質疑」、「條件拼命開，聘金年年給，人家阿美還是不跟你成親阿」、「大錯特錯不要來，懷疑我的美！」