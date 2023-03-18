沈姓男子涉嫌在桃園市桃園區永安路當中醫密醫，私下為人針灸、艾灸。桃園市衛生局日前接獲檢舉，前往稽查，起出大量針灸針及艾條，還發現有針灸行為，依照違反醫師法，函送桃園地檢署偵辦。

衛生局表示，沈男去年底執業，但沈不具中醫師資格，卻為他人針灸、艾灸治療，現場查獲大量未有衛生福利部許可字號的針灸針及艾條等物品，並有用過的針灸針及艾條等物品。沈男行為已經涉嫌違反醫師法第28條，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上150萬元以下罰金。

沈姓男子涉嫌在桃園市桃園區永安路當中醫密醫，私下為人針灸、艾灸。桃園市衛生局日前接獲檢舉，前往稽查。（翻攝照片）

衛生局表示，2021年查獲7件密醫，2022年查獲3件，其中製作假牙6件最多，而中醫密醫多半自行從國外購買輸入未經衛生福利部核准的醫療器材與藥品，衍生使用偽禁藥問題，且品質堪憂。

因密醫恐有器械消毒不完全，增加各項傳染病風險，後續若衍生醫療糾紛事件更難處理。衛生局呼籲，合法醫療機構會刊登醫療機構名稱、開業執照，醫療人員也會佩戴執業執照，切勿聽信醫療廣告、行銷手法，而衝動接受醫療服務，若有相關疑問，可以向衛生局檢舉或者詢問，避免造成生命健康危害。

此外民眾就醫時，也可以請醫療機構指出藥品及醫療器材標示上的許可證字號，並運用食品藥物管理署網站的「西藥、醫療器材、含藥化粧品許可證查詢」系統，也能妥善與醫師溝通，選擇適合的療程。