台北市長蔣萬安18日下午至花博爭艷館參加「青年實習啟航X就業博覽會」，為徵才廠商及求職者加油打氣。他致詞時表示，為了避免畢業即失業，這一次特別舉辦全台規模最大的就業博覽會，共有240家企業提供破萬職缺，包含9869個就業機會，平均薪資38k、平均時薪192元，就業類職缺最高月薪上看20萬。

除此之外，今年也特別納入媒合實習的機會。其實實習是非常重要的，對企業來講，除了能滿足企業需求，同時也能讓年輕的學子在職場上透過實際的經驗和操作來了解這份工作。本次博覽會共有1481個實習機會，均提供超過基本工資以上的報酬且一樣享有勞健保、勞退等權益。相信這次提供年輕朋友這樣的機會，對就業或希望爭取實習都有很大的幫助。

蔣萬安談到，2022年台灣整體失業率約3.67％，是近幾年來新低，看起來好像狀況不錯，但是在15到24歲年輕人的失業率卻來到了11.97％。年輕人的失業率是整體失業率大概3倍多，這是北市府非常重視和關心的問題，所以希望透過今天的就業博覽會，來媒合更多廠商和年輕朋友。

他說明，今天除了廠商徵才，為配合民國113年義務役役期延長後，可能產生待役期增長的情況，勞動局也首度與兵役局合作，來幫助這一群待役的年輕朋友，在正式服役之前也能有工作的機會。所以今天特別提供讓待役青年能夠先媒合，讓他們在職場的環境能先有一些體驗。

蔣萬安說，北市府在2013年就推出青年職涯發展中心，一直以來都持續推動職場的體驗計畫或職前訓練，透過很多媒合的方式來協助年輕朋友。就業博覽會也跟許多企業簽有備忘錄，希望企業能提供實習或就業的機會。因為很多年輕朋友畢業後可能沒有辦法馬上銜接職場，希望藉由這樣的方式來幫助年輕求職者。他很謝謝許多工會和廠商共同支持這個活動，未來希望能舉辦更好、更成功的就業博覽會讓年輕朋友受惠降低失業率，這是大家共同目標，北市府也會持續努力。