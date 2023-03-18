二膽上兵穿著救生衣游到大陸，被大陸海警救起，更傳出他不願意回台灣。前空軍副司令張延廷質疑，該上兵下海時，崗哨沒有發現嗎？救生衣都是橘紅色，顏色很鮮豔，一看就會發現有人下海了。

張延廷16日在中天全球大視野《Cti Talk》節目中表示，該上兵穿著救生衣，表示有準備，也就是預謀；若是要逃兵，回台灣休假不回去就好了，為什麼要偷渡？

另外，張延廷接著點出，台灣有退場機制，為什麼該上兵不用退場的方式，隨時可以光明正大的離開，只賠幾千元就好。問題是該上兵為什麼要去大陸的原因是什麼？到現在為止沒有一個講法。他如果要逃亡，回台灣逃亡就好了，或者可以按照退場機制，台灣3年來，就有8000多人退場，賠錢走人，還可分5年無息賠償。

張延廷還質疑，該上兵下海時，為什麼崗哨沒有發現，崗哨、衛兵、海上監視怎會不知道該上兵下水，像救生衣都是橘紅色的，顏色很鮮豔，一看就會發現有人下海，為什麼沒有發現？他認為此事不單純，魔鬼就藏在裡面，背後有貓膩、眉角。