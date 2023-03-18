韓超人氣天團「BLACKPINK」來台舉辦演唱會，造成全民轟動，一票難求，就有一名母親，打著「經濟考量」的理由，偷偷拍賣女兒的3張門票，慘遭公幹，該母親疑似禁不起砲轟，悄悄刪除販售文，但貼文早被轉傳各大社團，有人認為母親心虛了，但也有人覺得門票已經賣掉才會刪文，直呼不妙。

BLACKPINK門票難求，黃牛票更是猖獗，就連網紅崔咪老公也參一腳，用4倍票價販賣，原價8800元的票，直接喊到32000，慘被罵翻，但本人卻不客氣反嗆「沒錢笑屁，有本事就自己搶」，遭諷吃向難看。

此外一名母親瞞著女兒，偷偷到臉書社團「演唱會 【讓票‧換票‧求票】 演唱會 門票 入場券」販售老公買給女兒的3張門票，連帶高鐵票一起「原價轉讓」，被網友詢問原因時，母親竟回「經濟考量，我自己買了更貴的東西」。

文章一出引發網路公憤，數千網友狂罵母親：「女兒會恨妳一輩子」、「妳等著老了被賣到安養院吧」、「我要是女兒就跟妳拼命」、「這種私下丟家人模型、珍藏的人真的很可惡」。事件發酵後，該名母親疑似發現一發不可收拾，悄悄刪除文章，但文章早被轉傳至各大社團，網友也狂酸：「會怕耶」、「心虛了吧」、「現在大概正在家庭革命吧」、「最失敗的母親」。更多人擔心：「應該是賣掉了」、「刪文了，看來門票已經被買走了，幫女兒QQ」、「希望不要真的賣掉，回頭是岸」、「就怕門票已經賣掉了才刪文」。