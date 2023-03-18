新北市三芝區今(18)日至明(19)日在三生步道舉辦「花見櫻芝戀」櫻花季系列活動；現場除了步道兩側盛開的「吉野櫻」、「昭和櫻」、「八重櫻」，還搭配著青山、白雲、小橋、流水的田園風光，讓人徜徉在大自然的懷抱中，流連忘返。

此次的櫻花季活動邀集在地藝術家、小農設攤，販售在地手工藝與農特產品，讓民眾體驗三芝味的農夫市集；同時在興華驛站二層的農業及藝術教育中心，舉辦「賦得櫻陶」陶藝展以及茶藝茶席講座活動，除了讓民眾充分感受粉紅櫻花之美，還融合了在地農業與藝術特色，展現三芝在地人文薈萃的風貌。

另外現場還備有豐富多元的體驗活動，其中和服浴衣體驗，讓民眾在櫻花、鳥居的元素中，不出國也能感受日式風情，更設置三道寓教於樂的賞櫻健行關卡，民眾在充滿趣味性與挑戰性的活動中，盡享「時時都有趣、處處都精彩」的愉快時光。

三芝區長賴小萍表示，此次櫻花季活動結合三芝區在地農業與藝術特色；另外，現場還有不同以往的日式浴衣換裝體驗；目前預計還有二週的花期，除了參加櫻花季主活動外，也歡迎大家把握櫻花最後綻放的時間，蒞臨遊憩賞玩。