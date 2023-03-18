因疫情停辦2年的全國青農交流座談會，今移師花蓮瑞穗鄉舉行，300多人參加，遠在金門青農也組團到訪。農委會主委陳吉仲說，搜集了青農提問，首要面臨缺工問題，勞動部已同意農業移工倍增到1萬2000人，配合推動自動機械化，有效解決缺工，也要設法找地耕作，農保條例修正後，老農可釋出農地租賃，可用土地面積擴大，能幫助青農增加受益，吸引青農投入。

今天在花蓮瑞穗鄉青蓮寺舉行的全國青農交流會，陳吉仲率農糧署、農田水利署、農業金融局及各農改場等單位，面對面回應青農需求。多數提及缺工問題，這是許多返鄉青年在第一線從農面臨的困境，另有土地釋出，農用資材上漲，政府補助、青農貸款，通路銷售管道等。

農委會主委陳吉仲與青農座談，提問答覆。（王志偉攝）

陳吉仲說，國內現在農業移工約6000人，勞動部於本月6日已同意增加到1萬2000人；另外也鼓勵農業自動化、機械化，像瑞穗舞鶴茶區有30多公頃，從噴藥、採茶全部機械化，中央也很支持，過去4年補助60億元的農機具補助，讓機械化大步向前，解決缺工也可提升競爭力。

許多青農反映耕地難尋，耕作規模無法擴大等問題。陳吉仲說，農業健康保險條例部分條文修正草案已獲立法院三讀通過，這次修正重點，明定65歲農民具有15年以上農保資格，不需要保留一分地，就可加保，目的就是希望老農釋出農地，讓農會作為一個平台，交給青農租用耕作，就能擴大耕作規模，修正案經總統於2月8日公告，6月1日就可上路實施。