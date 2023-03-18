你有用過高鐵提供的免洗筷嗎？一名女網友表示，日前她在搭高鐵前買了微波食品，卻苦無沒有餐具使用，於是向高鐵人員索取免洗餐具，未料拿到一雙深褐色的筷子，讓她驚呼「太高級」，貼文一出，有內行網友指出，這種免洗筷其實是由稻穀製造，不僅清洗後可以重複使用，製作過程也不會添加漂白水，就連外觀也相當光滑、一點也不扎手。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，日前搭高鐵前她去便利超商買了一份義大利麵，上車準備大快朵頤時，發現餐具竟不翼而飛，猜測可能是不小心掉在路上，她為此向高鐵人員求救，最後拿到一雙免洗筷，讓她忍不住驚呼：「也太高級了吧」，還特地上網發文，想知道是不是自己少見多怪？

貼文曝光後，有內行網友指出，這種名為「稻穀筷」的免洗餐具可以重複利用，「稻穀筷的發明人有說，本意是希望大家能重複清洗使用」、「我吃的健康餐盒現在都給這個，都洗一洗繼續用」。另外也有人說：「這筷子超好用不刺手」、「這個很好用！拿到都會留下來，當作家裡的普通筷子」、「雖然很環保，但我覺得超容易斷，已經被我毀掉好幾雙了」。

一名就讀土壤環境科學系的網友進一步解釋，稻稈、稻殼是農產品生產過程中產生的多餘物質，被稱為「農業廢棄物」，過去都會被當作肥料使用，不過目前可謂業界的研發主流，多半會往材料性質延伸發展，因此市面上出現越來越多農廢的加工產品。

根據《華視新聞》報導，稻穀筷的主原料稻殼中，具備天然抗菌成分「阿魏酸」，因此完全不需要加入漂白水防止變質，且稻穀筷成份天然，插入土裡也能分解，雖然製作的成本是一般竹筷的約5至7倍，卻能降低對環境的負擔。