外送員看到一輛轎車臨停白線，疑似擋住機車出口，該外送員竟對該轎車後照鏡拍彎。

違規檢舉就好，幹嘛破壞車！彰化縣秀水鄉彰水路二段上，有名外送員從一旁超市要離開時，看到1輛日系豪華車林停，疑似擋住機車出口，嘴裡念念有詞「真是不要臉」後，竟然一掌就往該車後照鏡招呼；對此，網友位對於外送員的行逕很不以為然，並認為「這如果是電動鏡2至3萬跑不了，多跑一些就可以償還」、「這構成損毀罪了吧！還自己拍自己PO」。

一名男子在臉書社團「爆料公社(官方粉專專屬)」發文，並轉貼1段10秒影片，從影片中可見，拍攝地點位於彰化縣秀水鄉彰水路二段一處超市旁，有名外送員從超市停車場騎出來，路邊1輛日系豪華品牌轎車停在白線上，疑似擋住機車出口，這名外送員嘴裡唸著「真是不要臉」，並繞過該車後，給予左後照鏡狠狠的一掌，該車後照鏡似乎遭到毀損。

對此，原PO也在貼文寫下，「日系豪華品牌車車主，如果你發現你的後照鏡毀損，肇事者自己拍攝影片上傳抖音了，是名熊貓外送員，該影片、車牌已經幫您截存下來了」，另外他也表示「依照交通法規，白線內，車輛距離路面邊緣不超過40公分，該車輛是合法停放路邊行為，不造成違規」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「那邊地上沒紅線，lexus停那邊說真的也沒違規，頂多就是造成別人要出去的困擾，應該是全聯要去主動申請進出口畫紅線」、「我比較好奇，車主有看到嗎？」、「這年頭都喜歡把證據傳上網？」、「這如果是電動鏡2至3萬跑不了，多跑一些就可以償還」、「這構成損毀罪了吧！還自己拍自己PO」、「違規檢舉就好打人家車幹嘛」、「又是自以為正義的魔人，活該賠錢吧」。