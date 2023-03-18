前台大校長管中閔日前就2018年台大校長遴選「卡管案」發表新書，闡述事情經過，有網友對此表示「這段歷史不容被遺忘。讓所有人知道民進黨如何踐踏學術自主」。管中閔今(18日)在臉書發文提到，新書發表記者會後5天初傳捷報，一舉拿下三個排行榜冠軍，讓管爺直呼大慰老懷。

管中閔13日發表新書《大學的脊梁：臺大校長遴選事件與管中閔心情記事》，談及台大校長遴選事件，直言2018年蔡政府傾盡全力，發動行政、立法、司法、監察四權，鼓動網路和媒體進行全面攻擊，不僅粗暴、蠻橫干涉大學自治，否定台大校長遴選結果，威逼校長遴選委員會的遴選委員，對他個人更是極盡羞辱。管中閔強調，此事是關係到大學自治、台灣高教發展的重大事件，當然要留下歷史紀錄。

管中閔提到當時有一件令他極為氣憤之事，他因為眼疾需要住院1天，一位友人堅持當天來醫院找他，原來是友人的工作單位接到通知，要查所有跟他來往紀錄，包括什麼人同意讓那個單位跟管合作、合作方式、有沒有領錢等都要詳細交代。管中閔問友人是什麼單位，友人竟不敢講，只敢在紙上寫「監察院」3字，給管中閔看完後又把紙收回，管中閔直呼「這只有在情報電影裡才看過」。網友不忿表示「這段歷史不容被遺忘！」

「新書發表記者會後5天，初傳捷報！」管中閔提到，《大學的脊梁：臺大校長遴選事件與管中閔心情記事》拿下三個排行榜冠軍，大慰老懷！

網友紛讚「果然是管爺！我們才第四名！大大恭喜」、「校長：拜讀完您和楊渡哥的大作，那段日子真是驚心動魄！幸好您堅持下來，才維護了最珍貴的大學自主。您好辛苦，您也好偉大」、「恭喜！公道自在人心」、「肯定是要支持管爺的啦，期待舉辦簽書會，能夠拿書給校長留名」、「無良政府終究不敵讀書人風骨，勇者無懼，管爺風範！歷史將記下這一筆」、「現代版基督山恩仇記！進入暢銷排行榜冠軍當之無愧！」