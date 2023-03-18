新竹縣57歲吳姓男子與大學同學一行22人攀登合歡北峰，行經步道近1公里處他突然倒地昏迷，現場已經失去生命跡象，南投縣消防局獲報緊急派救援隊馳援，並申請空勤直升機吊掛，不過他吊掛送醫經搶救仍宣告不治，令同行的同學相當難過。

合歡北峰海拔3422公尺，是合歡群峰的最高峰，從小風口到三角點約1.9公里，是熱門的百岳步道。

據了解，吳姓男子平時有運動習慣，身體相當健康，他與大學同學一行22人相約攀登合歡北峰，中午12時許他們走到合歡北峰約900公尺處時，吳姓山友突然倒地，已經沒有呼吸、心跳。

南投縣消防局獲報，派員從登山口入山搶救，到場發現吳姓男子已經OHCA，申請空勤直升機支援，並對男子進行CPR，直到直升機飛抵男子仍為恢復呼吸心跳；直升機將吳姓男子以吊掛方式送往花蓮市德興棒球場旁廣場，再將人以救護車送往慈濟醫院，經搶救仍不治。

死者同學說，吳姓男子平時愛運動，身體相當健康，同學相約一起到合歡北峰健走，沒想到他可能是高山症發作昏倒送醫不治，讓大家都相當難過。