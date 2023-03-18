桃園市209公車路線從龜山區陸光二村出發，行經桃園市區抵達捷運山鼻站。不過20日將停駛，改由班次減少，並從銘傳大學桃園校區出發的309公車替代。民代認為，主因雖是公車駕駛荒，但仍應設法改善，否則民眾搭乘大眾運輸意願恐降低。

209公車從陸光二村出發，行經桃園市區後，到蘆竹南崁，並通往捷運山鼻站。更改為309後，從銘傳大學桃園校區出發，路線幾乎相同，也是前往捷運山鼻站。不過班次大幅減少，不少居民擔憂不方便。

桃園市議員牛煦庭指出，班次減少雖然是司機不足的問題，但終究不是解決問題的方法。若遇到司機荒就採縮班，只會降低搭乘率，反而造成惡性循環。牛煦庭說，既然中央已有1200月票政策，市府不只僅能補貼客運票價，應該可以設計政策、補貼薪資辦法，可以讓客運業者聘請更多駕駛。

桃園市交通局表示，疫情發生後，客運載客率大幅降低，許多客運駕駛去跑貨車、外送、多元計程車後，發現薪水不輸客運駕駛，自由度還更高。交通局說，全台灣都面臨此問題，此外疫情導致網購業績提高，他們同樣在搶駕駛，讓客運駕駛更難求。

交通局指出，1200月票上路，且桃園推出公車20公里免費等政策，相信政府創造客運業者利多的環境，會有更多民眾有意願搭乘客運，屆時客運虧損的問題就可以扭轉過來，但還需要點時間。估計下半年後，受到疫情衝擊的客運可以逐步恢復運量。