面臨嚴重傷兵潮的桃園永豐雲豹，18日在自家主場國立體大體育館出戰高雄全家海神，儘管「魔獸」霍華德陷入犯規危機，僅拿本季新低11分，外加12籃板、4助攻、4火鍋，雲豹仍靠艾夫伯轟下38分，其中末節包辦11分，終場90比82力退海神，中止最近4連敗，目前5勝15敗，距離聯盟第5台中太陽僅剩半場勝差。

儘管霍華德首節沒有得分進帳，只有5籃板、2助攻與4火鍋，雲豹仍靠凶猛三分外線打出11比0小高潮，更取得22比10領先，海神也馬上還以8比0，打完首節，雲豹29比22領先，艾夫伯首節投11中6，含三分球投5中3，貢獻16分。

霍華德的第一個進球，終在第二節開打38秒勾射開張，也擴大領先到14分，不過隨著海神接連被吹進攻犯規，煙硝味越來越重，雲豹仍靠艾夫伯在上半場結束同時拋進兩分，打完上半場53比45領先，霍華德半場3分、5籃板、3助攻與4火鍋。

來到下半場，正在海神逐漸追近，打到第三節還剩3分49秒，突然有名身穿太陽中鋒艾頓球衣的球迷進入場內鬧場，最後被工作人員抬出場，直接退款要求他不得再次進場，沒想到這反而造成海神始終追不上，打完前3節，雲豹仍以67比64領先。

末節才打兩分鐘，霍華德就被吹第五犯，只能暫時退場休息，海神馬上靠著胡瓏貿連兩顆三分球超前1分，可是接下來艾夫伯連拿6分，戴維斯也完成三分打，雲豹重新領先到兩位數，打到最後1分30秒，艾夫伯拋投命中，雲豹取得13分領先，也讓比賽勝負底定。