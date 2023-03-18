中華隊在第5屆世界棒球經典賽雖然止步預賽，但接連擊敗義大利、荷蘭2支勁旅，好表現令全台球迷感動。結束國家隊任務後，教練團、球員陸續回到母隊，為接下來新球季做準備，統一獅合作夥伴輝葉按摩椅準備5台按摩椅給總教練林岳平、首席教練高志綱及胡智爲、陳傑憲、林岱安3位選手。

輝葉在教練、選手歸隊首日，貼心送上5台品牌最新款「追夢椅Lite」按摩椅予辛苦征戰的林岳平、高志綱、胡智爲、陳傑憲、林岱安5人，謝謝他們在賽場上為全台灣努力與奮鬥，期待他們在卸下沉重的國家隊球衣後，也能舒舒服服的「鬆」一下、釋放身體的疲勞與壓力，用最健康的身體迎接全新的職棒賽季，為獅隊奪下隊史第11座總冠軍。

不僅教練、選手，也向辛苦的應援團表達敬意與感謝，輝葉更送上唯一有加熱設計且為電商律動機銷售冠軍的「COZY FIT律動奇機2.0」及輕巧便攜有型的「mini V 2熱感口袋按摩槍」所組成的精選運動按摩好禮組予經典女孩艾璐、瑟七、Yuki、Faye及應援團團長達平，期盼在結束高張力賽事後，也能替他們舒緩緊繃肌肉、按摩放鬆、加深運動效果，儲備好應援體力，新賽季繼續成為獅隊最強壯的後盾。

輝葉表示，棒球身為台灣國球，謝謝中華隊每位上場的台灣英雄，帶給全台球迷這麼多感動，也謝謝努力應援的經典女孩與團長，帶領球迷們創造強而有力的應援，震響國際聲量，相當期待台灣職棒今年的精彩賽事，預祝統一獅再創佳績。