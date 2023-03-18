21歲李男與22歲陳姓女友，2人16日凌晨前往台北市延平南路某超商購物，當時陳女因說很累，李便背著女友進店，「秀恩愛」的舉動，引發也在店內購物的21歲郭男等5男3女側目，有人後來還模仿2人的動作，雙方最後引發衝突，郭男等人聯手痛打李，中正二警方獲報到場制止眾人，將滋事者全數送辦。

警方調查，李、陳為男女朋友，16日凌晨4時許，2人到超商買東西，李因女友說逛了一整天很累，所以體貼地背著對方進店。

當時店內還有郭、王等5男3女也在買東西，看到李背著女友進來，有人開始嘲諷，向女生表示「那我也來背你」、「你累不累？要不要背背？」甚至有模仿的動作，讓情侶檔開始不滿。

後來結帳時，雙方又因「插隊」問題引發口角，最後越吵越兇，郭、王等5人開始圍毆李，陳女也被扯頭髮，兩邊打成一團。

超商店員隨後報警，中正二警方到場後將眾人制止，被打的最慘的李包括頭部、身體都有中拳，但傷勢並無大礙。警方偵訊後，依聚眾鬥毆、恐嚇、傷害等罪，將郭在內的5男3女全數移送法辦。

中正二分局呼籲，民眾如有糾紛應妥善溝通，循正當管道處理，切勿意氣用事、甚至恃強凌弱，誤觸法網而得不償失，而為壓制不良份子氣焰，警方一貫採取事先防處、事中嚴打、事後究辦原則，全面執行威力掃蕩行動，以強勢作爲展現維護治安決心。