短影音巨頭TikTok在美國的反彈聲浪日益高漲，據悉拜登已對TikTok下通牒，要求大陸股東出售股權，否則將實施禁令。近日有消息傳出，含臉書（Facebook）早期投資人泰爾（Peter Thiel）在內等一票科技高層，正在計畫與國會議員密會，攜手防堵大陸參與美國科技業。

華爾街日報報導，科技高層與國會議員的晚宴將於下周三（22日）舉行，討論內容涵蓋大陸、國安及美中日益激烈的科技對抗。周受資將於隔日（23日）赴國會作證。

反對TikTok的趨勢愈發強烈，美國及部分西方政府已經禁止公務機使用TikTok。日前拜登政府要求TikTok大陸股東出售股權，否則不排除實施禁令。此外報導提到， 美國司法部門正在針對TikTok監控美國新聞工作者展開調查。

這個橫跨美國兩黨、自稱「國會山莊和矽谷論壇」（Hill & Valley Forum）的對華鷹派聯盟，是由前谷歌（Google）赫爾伯格（Jacob Helberg）顧問所牽線成立，現在是國會研究和諮詢小組美中經濟安全審查委員會成員，同時還擔任美國國家安全智庫新美國安全中心（Center for a New American Security）高級研究員，史丹佛大學地緣政治與技術中心高級顧問。

報導指出，赫爾伯格首要任務是每隔幾周便與議員會面，敦促封殺TikTok的進度。晚宴預計約有200名與會者，話題將圍繞在對大陸的隱憂，至於晚宴費用將由風投公司137 Ventures和Founders Fund及赫爾伯格支付。

根據看過名單的消息人士透露，與會者包括Founders Fund負責人、泰爾、知名風險投資人柯拉斯（Vinod Khosla），以及許多金融家、公司高層及創辦人。赫爾伯格表示，參加晚宴的人一致都對TikTok持反對態度，他本人則認為TikTok是「大陸對美國最強大的間諜活動」。

共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）、華納（Mark Warner）和眾議員麥考爾（Michael McCaul）、蓋拉格（Mike Gallagher）等都提出針對TikTok或外國技術更廣泛的立法，據悉，他們都會參加晚宴。

針對這次的聯盟，TikTok女發言人不做評論，但強調公司沒有向北京分享過美國用戶數據，北京也從未要求過。