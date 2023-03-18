記錄2018年台大校長遴選事件的《大學的脊梁》13日舉辦新書發表會，作者之一的楊渡表示，歷史不會遺忘，那些惡行與奸人，我們記住教訓，留給後人評判！

在新書發表會上，前台大校長李嗣涔認為，這件事情，一定要寫入台大校史，所有台大人，將來都要讀這段歷史，讓台大人曉得，學術自由是要抗爭來的，不是政府施予的。

前行政院院長陳冲直言，看到這本書有一種感覺，大概只有3個字的感覺，就是「蓋布袋」。

管中閔則痛批，荒謬絕倫的事情，不過在4、5年前，還發生在台灣。天下有做違法的事情，到這麼低級下流的作法嗎？「所有幫助我的人，我感謝的人，我永遠都會記得。同樣的，搞我的人，我也不會忘掉他們！」

管中閔回憶，台大校長遴選事件，發生在2018年，當時的執政黨的政府，傾盡全力，發動行政立法司法監察四權，鼓動網路和媒體，進行全面的攻擊。不僅粗暴蠻橫干涉大學自治，否定台大校長遴選結果，也威逼校長遴選委員會的遴選委員，「對我個人更是極盡羞辱和壓迫」。

管中閔強調，這樣一個關係到台灣的大學自治，關係到整個台灣的高教發展的重大事件，當然應該要留下歷史紀錄，這就是《大學的脊梁》這本書的源起。

作者之一的楊渡在臉書表示，《大學的脊梁》為的是讓權勢者知道，我們未曾遺忘，歷史不會遺忘。那些善行與義人，我們充滿敬意與感念，那些惡行與奸人，我們記住教訓，留給後人評判。「管爺依舊，風骨依舊，大學的脊梁，依然挺立。」