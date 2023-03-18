經濟部17日召開電價審議委員會，會中決議4月起調漲電價，家戶每月用電701度以上、商業1,501度以上就漲，平均調漲11％。民進黨立委洪申翰稱，漲價方案跟馬英九政府時代相比，較公平。常在臉書評論時事的藥師林士峰對此表示，綠營又找來前總統馬英九再度登板救援。不過由此可見，當年民進黨告訴我們的能源政策，就如同「黃粱一夢」。

針對蔡政府調漲電價，藥師林士峰今(18日)在臉書粉專貼文表示，毫無意外的，前總統馬英九再度登板救援。民進黨是不是忘了，當年人們不滿馬英九政府，才讓接替的朱立倫競選時被痛擊。而且重點不是漲電費，而是當年民進黨告訴我們，台灣的電力很充足，台灣可以非核家園，台灣的綠能產業可以蓬勃發展。

林士峰接著指出，7年過去了，台灣人的肺不健康了，台灣的電費漲了，當年民進黨告訴我們的能源政策，就如同黃粱一夢。

網友紛紛表示，「之前在公投前，大言不慚說不缺電的網軍去哪了？」、「馬維拉再度上場救援」、「什麼啦！都2023了，馬維拉還在呀？」、「明年5/20是馬英九『就職』滿16周年」、「現在就連漲水電、漲物價，還是一堆人突然忘了自己曾抨擊馬英九漲電價的嘴臉拚命護航」。