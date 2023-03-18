大陸網友16日向上海澎湃新聞爆料稱，她們跟隨一旅遊團前往四川九寨溝旅遊，在九寨溝一家飯店用餐飲酒後，多人出現甲醇中毒，導致一人死亡，一人雙目失明。她們懷疑飯店用假酒接待她們。3月17日，九寨溝縣文化體育和旅遊局工作人員確認了這一訊息，並表示，當地警方已經介入調查。

九寨溝一位從事旅遊服務的本地村民表示，他們聽說，疑似該飯店服務人員錯將燃料酒精當成白酒送上餐桌了。

九寨溝宣傳部門負責人表示，目前，事件原因還在調查，結果出來之後會及時通報。

3月16日，有人透過網路向澎湃新聞爆料稱，2月23號，她們從河北到達成都，在成都武侯區一住宿酒店旁邊的旅行社報團去九寨溝旅遊，該旅社推薦的九寨溝三日遊，每人480元人民幣(下同)。2月24日出發，於2月25日10點左右到達九寨溝，下午被導遊帶去了一家名為雪域卓瑪藏家樂吃飯，導遊告訴他們，提供酒水、隨便喝，不夠再上。

中途，導遊從別桌過來敬酒，但喝的是自己杯裡的酒。次日（26日）早上7點左右，旅遊團出發前往黃龍景區附近一購物點，幾位遊客開始感到身體不適，沒有下車，在座位上休息。購物點待夠2小時後，導遊找車把遊客送回賓館。事後多位遊客身體不適去了醫院，被診斷為甲醇中毒，一名遊客中毒身亡，一人雙目失明。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！