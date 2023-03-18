新北樹林區熱炒店「炒飯妹」林彤近日因身穿低胸細背心翻鍋炒飯，被放上臉書社團《爆廢公社》走紅，吸引民眾前往店家朝聖，卻看不見人影，更被附近居民爆料2年來沒買過她炒的，加上新聞聯絡人是AV導演圤智雨，讓眾多網友質疑「一切全是套路」。對此，除了圤智雨承認幫忙操刀人設，店家老闆也接連發出兩篇文章出聲。

店家老闆16日先撇清未花錢作秀，純粹對方肯學他也肯教，誇讚林彤的學習態度：「願意摸油煙的女生真的佔少數，不要說女生了～男生也不太願意整天這樣油膩膩的吧？」18日則進一步解釋，林彤到店內通常是下午2至3點或晚間22點後，也就是較沒客人的時候，況且先前疫情不能內用，網友說沒看過林彤純屬正常現象，隨後替林彤抱屈喊：「磨劍十年，只用一時，這句話真得很貼切⋯⋯大家只有看到爆紅的一瞬間，那人家辛苦的一面呢？」並附上林彤炒飯的練習影片，強調：「檔案時間都可以佐證，林彤真的很用心在學。」

而圤智雨也發文回應外界質疑聲，坦言跟林彤認識3年，她本身就有基本廚藝，於是開啟廚藝計畫，2年前由飯店二廚朋友訓練刀工，再到樹林熱炒店學習翻鍋，但起初都待在內部廚房，等技術成熟後，才告訴老闆可以移到外面，最後出現爆紅的那一幕。

圤智雨坦言「我懂人性」，因此當林彤搬到外面炒飯時，根本不需盯場，「因為一定會有宅男拍完上傳，結果就跟我料的一樣」，他也強調自己本就是網紅推手，「那搞得好像一副就是殺人放火一樣，有必要嗎？」最後圤智雨提及拍攝《華根初上》之前跟林彤簽過一次合約，但因為疫情案量偏少等因素協議解約，後來看見林彤還在練習廚藝，因此第二次簽約，幫她打造「美女廚神」的形象。