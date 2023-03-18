3月20日是農曆節氣中的「春分」日，嘉義市政府今在文化公園舉行「諸羅春分天文日暨世界母語日」活動，以24節氣為主題，規畫近50個闖關攤位，讓國中、小學生邊闖關邊學習母語、認識天文。

嘉義市政府今在文化公園舉行「諸羅春分天文日暨世界母語日」活動，現場熱鬧滾滾。（嘉義市政提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市教育處長林立生說，今年「諸羅春分天文日」活動非常充實，除有以天文為主的闖關活動，也邀請各地天文及科學單位進行擺攤，此外，現場一座充氣式星象球，讓參與者能直接看到夜晚的星空，搭配特色文創市集，活動熱鬧滾滾。

嘉義市政府今在文化公園舉行「諸羅春分天文日暨世界母語日」活動，規畫近50個闖關攤位，讓國中、小學生邊闖關邊學習母語、認識天文。（嘉義市政提供∕呂妍庭嘉義傳真）

蘭潭國小校長邱榮輝表示，春分日在天文學上是一年的開始，這一天正是太陽直射地球赤道，太陽從正東升起並從正西落下，是日夜均分的日子，古代科學家常在春分這天校正度量衡，農務活動也會因為春分之後白晝時間變長而更加活躍。

嘉義市政府今在文化公園舉行「諸羅春分天文日暨世界母語日」活動，現場熱鬧滾滾。（嘉義市政提供∕呂妍庭嘉義傳真）

由於蘭潭國小近期獲頒台灣首次以小學命名的小行星「蘭潭小行星」(300150 Lantan)，邱榮輝說，今也特別規畫小行星專題介紹，將這分榮耀與全體嘉義市民共享，此外蘭潭國小也特別準備「追日望遠鏡」及開放校內的星象廳，加深民眾對天文教育的深度及廣度。

副市長陳淑慧表示，選在春分日前一天舉辦「諸羅春分天文日」活動，讓參與的民眾及小朋友可以提早認識春分日，也突顯嘉義市是重視孩子教育的城市，除學科之外，包括體育、音樂、科普教育都是培養孩子素養與興趣的重點，期待透過「諸羅春分天文日」的舉辦，讓孩子對天文知識有更多的了解與認識。