高技企業連續多年捐贈濟弱扶貧安心就學獎助學金，金額高達數百萬元，幫助上百位清寒學子完成學業，18日在龍華科大舉辦35周年廠慶家庭日活動。桃園市政府顧問夏金興指出，高技捐贈許多獎學金給高職學校，幫助許多清寒學子完成學業，感謝高技熱心協助。

高技企業18日在龍華科大舉辦35周年廠慶家庭日。（翻攝照片）

高技企業從2013年夏金興就任成功工商校長時，舉辦25周年廠慶開始，連續多年捐贈濟弱扶貧安心就學獎助學金，金額高達數百萬元，幫助上百位清寒學子完成學業2023年藉由龜山工業區與同華科大，產官學合作，以ESG永續發展深耕在地，培育高階人才學以致用，18日在龍華科大舉辦35周年廠慶家庭日。

夏金興說，見證高技經歷金融海嘯、全球景氣低迷，或是美中貿易戰、新冠疫情，但是高技公司仍然穩健經營，屢創佳績，尤其在董事長張景山卓越領導，歷經增資、擴廠，除了增加就業機會，也捐獎學金給許多高職學校，幫助許多清寒學子完成學業。