文化體驗教育計畫成果豐碩 6年逾1800所學校受惠 文化部為促進文化和教育資源整合，自2017年起，與教育部共同推動「文化體驗教育計畫」，6年來，邀請360組藝文團體及工作者，計開發出629個文化體驗教案，且在1800多所學校進行教學實踐，受惠學生超過7萬9千人次。

文化部18日舉辦 「文化體驗教育展」的開幕記者會，文化部政務次長李靜慧(左)、雲門舞集創辦人林懷民（左二）、朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶（右二）及立委吳思瑤（右）齊聚見證文化體驗教育6年來的豐碩成果。(陳怡誠攝)

文化部政務次長李靜慧18日出席文化體驗教育展的開幕記者會上表示，未來將會持續努力推動計畫，讓更多年輕子也能受惠。 屏東縣恆春國小與車城國小師生談月琴及吟唱恆春民謠組曲，為文化體驗教育展18日的開幕記者會拉開序幕，文化部政務次長李靜慧、教育部師資培育及藝術教育司長武曉霞、雲門舞集創辦人林懷民、朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶，及策展人北藝大教授余昕晏等人，都齊聚華山文創園區，見證文化體驗教育6年來的豐碩成果。

「文化體驗教育展」開幕記者會，翰霖民俗說場藝術團的學員在活動現場小秀說唱身手。(陳怡誠攝)

「文化體驗教育展」開幕記者會，鄭郁琳「家將文化」現場向小朋友說明八家將文化及配飾等。(陳怡誠攝)

文化部政務次長李靜慧表示，從2017年開始，教育部和文化部攜手合作推動文化體驗教育，截自目前為止，已有360組藝文工作者加入計畫，開發出629個文化體驗教案，並在1800多所學校進行教學實踐，受惠學生超過7萬9千人次。李靜慧分享，她曾聽到有屏東學子因從小在學校接觸月琴，培養出在地文化認同，甚至能驕傲說出「永遠以恆春人為傲」的話，讓她很感動，她說：『(原音)我覺得這些小故事讓我們能夠體驗到，文化是身份的表彰，文化是氣質的彰顯，我們希望未來透過文化部和教育部的合作，讓這個文化藝術體驗教育能夠更擴展、更深入到台灣每一個角落。』

「文化體驗教育展」開幕記者會，台北木偶劇團現場說明木偶角色。(陳怡誠攝)

「文化體驗教育展」開幕記者會，紅鼻子馬戲團團員現場傳授小朋友丟球的技巧。(陳怡誠攝)

「文化體驗教育展」開幕記者會，紅鼻子馬戲團團員現場傳授小朋友懸吊表演的技巧。(陳怡誠攝)

「文化體驗教育展」，以「看見藝術力」為主題，本週末起在華山文創園區登場，透過2場主題講座、4場交流論壇、6場工作坊以及20組參展團隊攤位，呈現歷年教育成果，希望讓更多人看見教育工作者與藝術家對文化藝術教育的付出與貢獻。

「文化體驗教育展」開幕記者會，無獨有偶工作室劇團現場展示表演該劇團玩偶。(陳怡誠攝)