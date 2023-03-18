中國進出口銀行副行長張文才今在全球財富管理論壇2023年會表示，美國矽谷銀行等機構因流動性緊張閃電破產，造成銀行業信任危機和擠兌風險，揭露了激進升息下銀行資產負債的嚴重錯配問題，引發「雷曼時刻」重演和系統性風險爆發的廣泛擔憂。在多重風險因素相互交織下，更多「灰犀牛」和「黑天鵝」事件可能隨時發生。

他指出，當下全球經濟金融發展有四大問題需要關注。一是全球需求趨勢性走弱，導致貿易投資增長疲軟乏力。根據世貿組織和聯合國貿發會的最新發佈，今年全球貨物貿易下行趨勢有所加劇，全球跨境投資將繼續走弱。

二是通貨膨脹具有較高黏性，影響經濟金融運行和政策選擇。高通膨持續席捲主要經濟體，成為影響全球發展的重大風險之一。「本輪高通脹並非單純的貨幣現象，還與疫情衝擊、地緣衝突的深刻影響息息相關，短期內難以打破慣性趨勢。」

三是保護主義明顯抬頭，威脅產業鏈供應鏈安全穩定。當前逆全球化思潮湧動，單邊主義和保護主義持續上升，產業佈局政治化色彩漸濃，加徵關稅、投資審查、出口管制等措施被頻繁使用，造成產業鏈供應鏈運行成本增加、效率降低，甚至引發脫鉤斷鏈，阻礙產業和經濟循環，減緩世界開放發展進程。

四是金融脆弱性加劇，引發連鎖反應甚至系統性風險。美國聯準會激進升息的溢出效應大，更是加劇全球經濟金融動盪，導致各類風險趨於多發。很多發展中國家面臨資本外流、貨幣貶值、國際收支惡化、違約風險上升等困難挑戰，部分發達國家也面臨嚴重的債務問題，儘管其性質不盡相同。

張文才強調，破解全球和區域發展遇到的多種難題，實現更加包容、更加普惠、更有韌性的全球發展，需要匯聚各方力量，攜手應對挑戰。他建議，堅持開放發展，推動建設開放型世界經濟；優化資源配置，打造穩定暢通的產業鏈供應鏈；聚焦共同關切，促進包容和可持續發展；堅持底線思維，有效防範化解金融風險；加強交流合作，注重國際發展融資協作與知識分享。