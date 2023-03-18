國民黨日前因「中央選戰策略會報」名單引發熱議，秘書長黃健庭今(18日)宣布回歸到原來的提名機制，讓許多藍營戰將都給予肯定。粉專「政客爽」對此反擊見縫插針的綠營人士，當初蔡英文身為總統顛倒是非、力挺抄襲，還讓全黨一起挺抄襲，一堆人打台大，至今都沒有反省、公開道歉，毀壞的是整個台灣的學術倫理價值。國民黨能快速回應民意，知錯能改是對的態度，民進黨交給下一代的則是顛倒是非的社會價值。

「民進黨想酸國民黨？你以為大家忘記林智堅哦？」政客爽指出，當初蔡英文身為總統顛倒是非、力挺抄襲，還讓全黨一起挺抄襲，一堆人打台大，至今都沒有反省、公開道歉，民進黨的粉專做了多少抹黑、造謠圖卡？

政客爽表示，國民黨選策會頂多是一個黨內給提名意見的組織（連決定權都沒有），就算有爭議也影響不到人民的權益，而民進黨過去力挺抄襲、攻擊台大，毀壞的是台大的信譽、整個台灣的學術倫理價值。

政客爽認為，國民黨能夠快速回應民意，已經展現跟過去不一樣的態度，不管是一個黨、個人都可能會犯錯，當犯錯知錯並且改變，這才是對的態度。而民進黨交給台灣的下一代，是一個顛倒是非、道德淪喪的社會價值。