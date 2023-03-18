憑藉《瑪歌皇后》廣為人知的「法國第一美女」伊莎貝艾珍妮，至今仍保有最多次獲得凱薩獎女主的紀錄，67歲的她在鬼才導演尼可拉斯貝多的新作《販愛天堂》中挑戰新角色，飾演一位歇斯底里，而且傲慢的過氣女明星，她與包養的年輕舞者（皮耶尼內飾演）住在法國蔚藍海岸的豪宅享受著各種上流的聚會。

伊莎貝艾珍尼在蔚藍海岸享受著各種上流聚會。（原創娛樂提供）

當伊莎貝艾珍妮被詢問是否對於這個角色感到猶豫時，她回答道「這是關於定位的問題。如果我是瑪莎，我會覺得這經歷是痛苦且困難的，但因為不是我，就沒那麼困難了」她毫不諱言地表示「我專注地演出一位真正的『蕩婦（法：Salope ）』。」

皮耶尼內電影中周旋於多位女子之間。（原創娛樂提供）

事實上，她在《販愛天堂》不僅與與影帝皮耶尼內有著激情演出，甚至為了引起皮耶尼內的慾望，不惜跳起脫衣舞，雖然最終脫衣舞並沒有出現在電影中，但導演仍以其他形式呈現兩人既火熱又唯美的激情畫面。

有趣的是，電影在台舉辦特映會後，多位影評人皆表示伊莎貝艾珍尼所飾演的角色根本是她真實人生的寫照；而尼可拉斯貝多正是利用伊莎貝艾珍尼個人的傳奇色彩，說服她給予真實的情感，將自己投射到角色中，讓觀眾感覺得以更接近她。

《販愛天堂》不僅在法國榮登新片票房冠軍，挺進坎城正式觀摩，蔚藍海岸的愛情陷阱也讓許多影評猜不透結局，將於3月24日全台上映。