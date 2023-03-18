台中市港區藝術中心自即日起至年4月9日，於中央畫廊舉辦「髓藝人生—中脊油畫聯展」，展出台中市脊髓損傷者協會21位會員的精選油畫作品87件，並以「髓藝人生」四個字進行發想，「隨意、髓藝」連結了「脊髓損傷」跟「油畫技藝」，每一幅畫背後都一個勵志的故事。

港區藝術中心表示，脊損者的藝術創作過程面臨著許多困難和挑戰，不同傷患肢體(手、口、足)運用不同、需使用輔具及特定工具，靠輪椅運行需迴旋空間等不便，經常需要家人協助才能進行創作。「中脊油畫班」目前有20多位固定學員，其中男性更佔三分之二，更有參加帕運的鐵餅與桌球國手。

曾在2018全國身障運動會桌球團體金牌選手陳華國，不但球藝了得，畫藝更是精湛。（港區藝術中心提供）

台中市脊髓損傷者協會理事長曾富吉說，脊損者會員們均因後天意外成終生輪椅族，每位學員都有一個歷經重度脊損、肢體癱瘓的髓損傷，脊損者皆需歷經長期的生理、心理復健輔導，才有辦法面對重度身障的事實。油畫班的開啟確實令藝術家們廢寢忘餐愛上繪畫世界，每個都自信起來變成陽光男(女)孩。

高齡76歲的張維漢（前）這兩年才進入中脊油畫班，每日練畫7、8小時，創作力與耐力都相當驚人。（港區藝術中心提供）

曾富吉開創油畫班，聘請優質的天使教師阮麗英、洪嫻柔及張翊琪，設身處地了解每位學員不同需求及天賦，個別耐心指導，讓素人學員們從毫無繪畫根底，歷經以口、手、足就筆創作的痠疼、作畫的瓶頸等，嚴厲考驗後，最終結成美好果實。學員在創作中增添生命色彩外，也實現心靈的自由。

曾富吉指出，展出者之一的潘建呈是很年輕的脊髓損傷者，因車禍受傷放棄學業，雖然歷經迷茫，但從2022年接觸油畫後，目標漸漸明確，他的用色大膽、鮮明，對於畫作的構想有一定的敏感度；潘建呈希望有一天能裝上一雙機械腿，再次站起來「看」這個世界。

曾在港區藝術中心駐館的周玉茹，覺得在駐館期間與民眾的互動增加自己的信心。（港區藝術中心提供）

港區藝術中心主任柯丁祺強調，這些因車禍意外、疾病等原因，變成脊髓損傷者的會員們，仍保持著對生命的樂觀態度，揮灑畫筆，彩繪人生；希望大家透過展出感受到脊髓損傷者不屈的鬥志，跟他們持續燃燒的生命。