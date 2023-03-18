台灣近年健身風氣興盛，2023年「Fitmodel模特、健體、形體錦標賽」、「111年度全國中等學校健美健身錦標賽暨亞洲盃國手選拔」以及基隆市長盃等多項健美比賽，17日在基隆市體育館熱鬧展開。其中基隆子弟王言庭表現優異，勇奪男子形體、男子健體、Fitmodel冠軍。市長謝國樑開心表示，健身風氣已經越來越興盛，市府會繼續大力支持體育活動，讓基隆市成為優質運動城市。

近日多項大型健美賽事於基隆市體育場舉行，市長謝國樑（中）表示健身風氣逐漸興盛，市府會大力推廣體育活動。（陳宜辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

謝國樑於賽事開幕表示，有越來越多民眾加入健身行列，也促使基隆在去年全民運動會在男子健美項目奪得1面金牌，特別感謝體育會理事長鄭錦洲長期耕耘支持基隆體育。市府也會繼續支持體育活動，促進基隆運動風氣，讓基隆市成為優質的運動城市。

市議員陳宜與健身小將們合照。（陳宜辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

長期為體育界發聲的基隆市議員陳宜表示，本次賽事共包含2023年Fitmodel模特、健體、形體錦標賽、及「111年度全國中等學校健美健身錦標賽暨亞洲盃國手選拔」及基隆市長盃，從17日至19日，共3天賽事，吸引464位選手報名參加。

長期關注體育的基隆市議員陳宜（右）為基隆子弟王言庭（中）打氣。（陳宜辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

陳宜提到，她也有幫基隆在地選手王言庭打氣，最後很高興王言庭勇奪男子形體、男子健體、Fitmodel冠軍的「三冠王」，為基隆爭光。至於本屆基隆市長盃將在19日登場舉行，賽事開放觀眾免費入場，歡迎基隆鄉親到場為選手加油打氣。

基隆市健美健身委員會主委羅仕傑表示，全國中等學校的賽事舉行是政府核備賽事，如有取得好成績將有助於體育績優升學考試，未來會積極向中華民國健美健身協會多多爭取來基隆舉行。