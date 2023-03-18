英王查爾斯三世（King Charles III）預計今年5月6日加冕，移居美國的哈利王子與妻子梅根遲未決定是否出席，日前有消息指白金漢宮以「太年幼」為由未邀哈梅的兒女亞契王子與莉莉貝公主。英媒最新報導，據外流的典禮規劃內容顯示，王儲夫婦一家五口將連袂出席，包括年紀最小的路易王子。
英王加冕是王室一等一的大事。《泰晤士報》據取得大典預演內容訊息指，屆時已9歲的喬治王子、8歲的夏綠蒂公主、5歲的路易王子，將與雙親威爾斯親王夫婦威廉與凱特共乘馬車，緊跟在英王查爾斯三世與王后卡蜜拉乘坐的「黃金馬車」之後。西敏寺加冕儀式過程，王儲3名子女均有任務在身，禮成時將與英王、王后站在一起。但王儲居住的肯辛頓宮（Kensington Palace）尚未證實此事。
外界研判，英王的胞弟安德魯王子、安德魯的兩個女兒碧翠絲公主與尤金妮公主、哈利王子與妻子梅根，可能都不會出席這場英國王室大典。一名消息人士說，哈利與梅根必然明白兒子的生日與老爸的大日子「撞日」。
英國媒體日前報導，哈利王子夫婦已接獲白金漢宮發出的電子邀請函，但大典當天滿4歲的亞契王子、目前未滿2歲的莉莉貝公主並未受邀，因為兩人「太過年幼」。哈梅至今仍未正式表態是否出席。即使如此，王室人員不排除哈梅仍可能飛到倫敦，因此把哈梅一家四口參加慶祝活動列入計畫安排。
去年9月女王伊莉莎白二世的喪禮，喬治小王子與夏綠蒂小公主隨威爾斯王儲夫婦出席，這回若真的參加英王查爾斯三世加冕大典並不出人意料；不過，路易小王子目前未滿5歲，此前有媒體稱威凱仍在考慮是否帶路易小王子赴會。
預演計畫顯示，威凱與3名子女會以步行方式離開西敏寺，屆時同行的還包括安妮長公主與夫婿勞倫斯爵士、愛丁堡公爵與公爵夫人（英王胞弟愛德華王子夫婦）、格洛斯特公爵與公爵夫人、肯特公爵、雅莉珊卓公主等人同行。
倘若哈梅屆時返英，一家四口可能入住距離溫莎堡很近的浮若閣摩爾小別墅。這是哈莉梅根在英國唯一的住所，此前英王已決定兩人最遲須在今夏遷出。
1066年起，英國君主均於西敏寺接受坎特伯里大主教（Archbishop of Canterbury）加冕，這項傳統承襲至今已900多年。英國上次舉辦加冕大典是70年前。1953年，女王伊莉莎白二世加冕典禮在西敏寺舉行，當時她27歲，逾7000人觀禮。
今年74歲的查爾斯三世將是第40位在西敏寺加冕的英國君主，外界預料這次的加冕典禮規模會比70年前小。預列賓客名單估2000人起跳，上看8000人，據稱王室會討論賓客衣著規範會否較為寬鬆。
白金漢宮對於上述說法拒絕回應。
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