英王查爾斯三世（King Charles III）預計今年5月6日加冕，移居美國的哈利王子與妻子梅根遲未決定是否出席，日前有消息指白金漢宮以「太年幼」為由未邀哈梅的兒女亞契王子與莉莉貝公主。英媒最新報導，據外流的典禮規劃內容顯示，王儲夫婦一家五口將連袂出席，包括年紀最小的路易王子。

英王加冕是王室一等一的大事。《泰晤士報》據取得大典預演內容訊息指，屆時已9歲的喬治王子、8歲的夏綠蒂公主、5歲的路易王子，將與雙親威爾斯親王夫婦威廉與凱特共乘馬車，緊跟在英王查爾斯三世與王后卡蜜拉乘坐的「黃金馬車」之後。西敏寺加冕儀式過程，王儲3名子女均有任務在身，禮成時將與英王、王后站在一起。但王儲居住的肯辛頓宮（Kensington Palace）尚未證實此事。

英國王儲的子女料將參加英王加冕儀式。

外界研判，英王的胞弟安德魯王子、安德魯的兩個女兒碧翠絲公主與尤金妮公主、哈利王子與妻子梅根，可能都不會出席這場英國王室大典。一名消息人士說，哈利與梅根必然明白兒子的生日與老爸的大日子「撞日」。

英國媒體日前報導，哈利王子夫婦已接獲白金漢宮發出的電子邀請函，但大典當天滿4歲的亞契王子、目前未滿2歲的莉莉貝公主並未受邀，因為兩人「太過年幼」。哈梅至今仍未正式表態是否出席。即使如此，王室人員不排除哈梅仍可能飛到倫敦，因此把哈梅一家四口參加慶祝活動列入計畫安排。

英王查爾斯三世與王后卡蜜拉（前排起）、威爾斯親王夫婦、愛丁堡公爵夫婦、安妮長公主及夫婿，13日於倫敦西敏寺參加大英國協日禮拜。（圖／路透社）

去年9月女王伊莉莎白二世的喪禮，喬治小王子與夏綠蒂小公主隨威爾斯王儲夫婦出席，這回若真的參加英王查爾斯三世加冕大典並不出人意料；不過，路易小王子目前未滿5歲，此前有媒體稱威凱仍在考慮是否帶路易小王子赴會。

預演計畫顯示，威凱與3名子女會以步行方式離開西敏寺，屆時同行的還包括安妮長公主與夫婿勞倫斯爵士、愛丁堡公爵與公爵夫人（英王胞弟愛德華王子夫婦）、格洛斯特公爵與公爵夫人、肯特公爵、雅莉珊卓公主等人同行。

倘若哈梅屆時返英，一家四口可能入住距離溫莎堡很近的浮若閣摩爾小別墅。這是哈莉梅根在英國唯一的住所，此前英王已決定兩人最遲須在今夏遷出。

已移居美國的哈利王子夫婦至今仍未正式表態是否出席英王加冕典禮。（資料照／美聯社）

1066年起，英國君主均於西敏寺接受坎特伯里大主教（Archbishop of Canterbury）加冕，這項傳統承襲至今已900多年。英國上次舉辦加冕大典是70年前。1953年，女王伊莉莎白二世加冕典禮在西敏寺舉行，當時她27歲，逾7000人觀禮。

今年74歲的查爾斯三世將是第40位在西敏寺加冕的英國君主，外界預料這次的加冕典禮規模會比70年前小。預列賓客名單估2000人起跳，上看8000人，據稱王室會討論賓客衣著規範會否較為寬鬆。

白金漢宮對於上述說法拒絕回應。