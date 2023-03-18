核能終結者創辦人黃士修挖出洪申翰11年前言論，與如今可說天差地遠，相當雙標。(圖／洪申翰臉書)

電價4月調漲拍板定案，漲幅來到11%，引發民怨，對此民進黨團副書記長、立委洪申翰在臉書PO文護航，並稱這次漲價比馬政府時期公平、細緻且負責許多，慘遭網友砲轟，更被核能終結者創辦人黃士修挖出11年前言論狠狠打臉，狂酸「人民納稅錢真香」。

洪申翰指出，國際燃料價格在過去兩年因為烏俄戰爭而持續高漲，而且漲幅是以倍數計算，因此所有國家電價都是超大幅度漲價，台灣反而是漲幅最低的。他說，能理解被漲電價朋友的不滿，但說真的，細看這次調整方案，相較馬政府時期細緻不少，公平且負責許多。

網友紛紛在底下猛烈砲轟：「不就你們全部押寶天然氣害的嗎？ 明明知道綠能不能當基載還在那邊騙」、「現在是要感謝EE細緻地啃著人民骨頭嗎」、「那價差拿你薪水補好不好」、「能源政策有問題又死不承認」、「根本掩耳盜鈴」、「廢核電然後漲電價，哪個天才想的政策」、「原來洪立委也知道燃料會漲啊！那為什麼民進黨政府要選擇一個大漲的燃料？」、「可憐，跟花敬群、陳吉仲一樣，當了官就完全換腦袋了」。

黃士修也翻出洪申翰11年前評論，當時還是綠色公民行動聯盟的洪申翰批評馬政府，在歷經十年國際燃料飆漲後，決定油電雙漲，遭洪批評是為了掩蓋中油和台電的營運問題，用錯手法導致民意反撲，環團拒絕當政府鋼盔。如今執政黨換成民進黨，自己當上民進黨立委後，就全力為漲價護航，大酸「申翰，是什麼蒙蔽你的雙眼？每年一千萬元納稅錢的供養嗎？不分區真香」。