金鐘主持人黃子佼主持的中天文史益智競賽節目《一鳴驚人》，今（18日）舉行錄影媒體探班活動，因節目聚焦在國中生鬥智上，能做到第3季黃子佼也感到意外，他雖認為做一天和尚敲一天鐘，仍期許節目長長久久，笑稱假設若能撐到女兒玉米、好友任家萱（Selina）小孩變國中生參賽，「這不是很歡樂的一件事嗎」。

Selina日前突爆懷孕喜訊，當時正受訪的黃子佼得知時，開玩笑說「氣死我了」，今被問還在生氣嗎？黃子佼透露Selina解釋原本打算一早在她Podcast播出前，先告知親朋好友們，「結果她睡過頭了，所以她起來已經轟轟烈烈了，所有的訊息都來了，我也沒有真的在氣啦，很開心。」

他特地快遞膠原蛋白到Selina家，表示小朋友皮膚容易有各種的疹子、狀況，因老婆孟耿如孕期有吃，發現女兒米玉皮膚狀況比同期某些朋友的嬰兒好，所以趕快寄給Selina，希望她生個白白嫩嫩的寶寶。

黃子佼今天表示主持的益智節目《一鳴驚人》開心能有第3季。（羅永銘攝）

黃子佼建議Selina生一個就好了，笑稱丁文琪有2個小孩，昨天PO女兒躺在地上不洗澡的照片，最後居然是躺在地上洗完，「我跟Selina在群組，就覺得這是什麼狀況，所以慢慢來嘛。」問到第2胎計畫，黃子佼搞笑說「看看今天晚上有沒有心情」，覺得現階段先把這一胎顧好。

他跟老婆也聊到希望玉米長大是名「非典型美女」，並以氣質清新脫俗的桂綸鎂為例，老婆則希望女兒像日本「空靈系女神」蒼井優，笑說這方面夫妻方向蠻一致。不過，他盼女兒未來能繼承他收藏上萬張的黑膠唱片，「我確實會提早洗腦她這件事，我最擔心我老了以後，這些音樂的寶藏都沒有人要了。」

而黃子佼身為本月壽星，正籌劃員工旅遊，除了老婆、陳明珠以及3名員工外，這趟日本行將帶女兒體驗搭飛機，還霸氣讓全員搭商務艙，慰勞他們辛勞，「朋友說及時行樂，也不知道下一個疫情什麼時候還會再來。」全新一季《一鳴驚人》於26日起，每周日下午5點在中天綜合台播出。