「韓國廚神」白種元領軍的極限料理節目《背包廚神白種元》，明（19日）播出外燴廚師團將面臨全新挑戰，大夥來到駐韓美軍基地宣揚韓食，人數高達500人，是節目有史以來最多的一次，但只要獲得其中400人的「讚」賞，就能獲得休假獎勵。

義大利米其林主廚法布里（左）到節目當來賓，惹得白種元開心大笑。（中天綜合台提供）

節目中，首度公開駐韓美軍的大本營，團員開車參觀時都覺得驚豔，明明在韓國卻感覺身在美國。而這次為了快速完成任務，分成兩隊進行，一行人來到執行任務的餐廳，發現有一位來支援的義大利米其林主廚法布里，以往他最多能同時做過25人份的料理，但這次聽到要做500人份，一臉驚訝，但不忘喊話要盡全力。

白種元為迎接艱難任務，除了得適應最不習慣的美式廚房，還需克服機器老舊、故障與設備不足、時間壓力等，眾人都吃盡苦頭，白種元還開完笑說：「我真的是差點尿出來。」至於極限外燴廚師團是否能擄獲500人的胃獲得青睞，成為本集最大看點。韓國人氣外景節目《背包廚神白種元》每周日晚間8點在中天綜合台播出。