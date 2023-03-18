南投縣日月潭配合下游雲林、彰化農業灌溉用水，水位持續下探，日月潭水位18日降至741.5公尺（滿水位748.5公尺），蓄水率剩54.6％破今年新低，日月潭大竹湖區九蛙疊像早已上岸，近期天天吸引大批粉絲朝聖，18日有小朋友拿著繪本與九蛙合影，甚至學九蛙抬腿，遊客驚呼：「九隻都出現了，我第一次看到，好誇張喔！真的缺水。」

日月潭18日蓄水率剩54.6％，小朋友拿出九蛙疊像繪本，與日月潭的九蛙疊像合影。（楊靜茹攝）

銅雕塑像「九蛙疊像」放置日月潭大竹湖水域，凸顯日月潭因抽蓄發電每天有近2公尺水位落差的有趣現象，近年每逢缺水它就成為焦點，不僅成為日月潭知名景點，九蛙夕陽更躍升日月潭新八景之一，日前九蛙疊像上岸後，天天都有絡繹不絕的遊客造訪。

日月潭水位18日降至741.5公尺，遊客探訪九蛙疊像，小女孩學九蛙抬腿。（楊靜茹攝）

中央氣象局日前公布，今年冬季新竹以南各氣象觀測站平均累積雨量為近60年來最少，新竹以南平均雨日史上第2少，2022年6月至今，新竹以南平均累積雨量少於2020年、2021年，為近70年來第4少雨。日月潭九蛙疊像在2月底已上岸，當時蓄水率還有8成，水位約745公尺，不過為了供應下游春耕用水，短短半個月水位驟降3.5公尺、至741.5公尺，蓄水率剩54.6％。

九蛙疊像全上岸，小朋友童言童語說：「天啊！都露出來了，好醜喔！」（楊靜茹攝）

遊客指出，孩子的繪本出現日月潭九蛙疊像，並教導孩子要愛惜用水，所以這個周末特地安排日月潭之旅，帶孩子到日月潭看九蛙，沒想到九蛙全上岸了，孩子童言童語說：「天啊！都露出來了，好醜喔！」另也有遊客驚呼：「「九隻都出現了，我第一次看到，好誇張喔！真的缺水。」

今年冬季新竹以南平均累積雨量為近60年來最少，日月潭水位18日降至741.5公尺，大片沙洲裸露，居民憂日月潭4大碼頭封閉惡夢重現。（楊靜茹攝）

日月潭風景區管理處表示，入冬後日月潭區沒有下雨，潭區配合供應下游農業灌溉用水，蓄水一直「入不敷出」，使得水位驟降，不僅大竹湖區的九蛙疊上岸，連「水上自行車道」也「上岸」；針對4大公有碼頭設施，近日陸續拖離即將擱淺的乘船浮排，避免觸陸導致浮排斷裂，上下碼頭的引橋，也加裝止滑條，維護遊客乘船安全。