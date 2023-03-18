新北林口工地火警 烈焰照亮夜空警消搶救

今天（18日）晚間19時許新北市林口區文化三路1段一處工地發生火警，現場為2層樓建物，目前該處2樓全面燃燒，民眾見狀趕緊打119報案，消防局派遣24輛消防車、61名消防人員趕赴現場滅火，所幸火勢在當晚20時42分撲滅，無釀成人員傷亡。

據了解，起火地點為一間正在興建的2層樓預售屋，新北消防派遣24輛消防車、61名消防人員趕赴現場滅火，火勢在晚間20時26分受到控制，並在20時42分撲滅火勢，燃燒面積約163坪，無人員傷亡，詳細起火原因仍有待釐清。