新北林口工地火警 烈焰照亮夜空警消搶救

今天（18日）晚間19時許新北市林口區文化三路1段一處工地發生火警，現場為2層樓建物，目前該處2樓全面燃燒，民眾見狀趕緊打119報案，消防局派遣24輛消防車、61名消防人員趕赴現場滅火，所幸火勢在當晚20時42分撲滅，無釀成人員傷亡。

據了解，起火地點為一間正在興建的2層樓預售屋，新北消防派遣24輛消防車、61名消防人員趕赴現場滅火，火勢在晚間20時26分受到控制，並在20時42分撲滅火勢，燃燒面積約163坪，無人員傷亡，詳細起火原因仍有待釐清。

新北林口今(18)日晚間19時28分竄惡火，新北市消防局獲報文化三路1段一處2層樓工地突然發生火警。(黃敬文翻攝)
新北林口今(18)日晚間19時28分竄惡火，新北市消防局獲報文化三路1段一處2層樓工地突然發生火警。(黃敬文翻攝)
全台最大春日市集 新北春紛節周末登場
新北溪北轉運站 6月啟動BOT評估
反黑金重申「廉者、民之表也」 蔣萬安高喊侯友宜加油
#燃燒 #工地 #建物 #新北 #警消