明天是「319槍擊案」19周年，前副總統呂秀蓮日前受訪稱，她已向監察院長陳菊正式立案，而陳菊回應她「當然要辦」。監察院18日發布新聞稿強調，尚在瞭解是否有確實之新事證，目前尚未立案調查，呂秀蓮所稱陳菊表示要正式立案辦理，「似有誤解。」

監察院說明，監察院之前調查台南地檢署偵辦319槍擊案有無違失等情，於2009年11月11日提出調查報告，要求法務部針對各界質疑再詳加調查釐清，經法務部發文最高檢察署採取適當偵查作為，該案業於2014年9月10日決議結案。若有陳情案，除非發現確實之新事證，且經依法定程序，始可再行立案調查。

監察院表示，呂秀蓮確有再向監察院陳情，接受陳情的監察委員蔡崇義已依其陳情事項函請高檢署說明並提供相關卷證，了解是否確實有新事證中。據高檢署表示，相關事項尚在台南地檢署偵查中。

監察院強調，基於五權分立，互相尊重，有關偵查事項，本院當尊重偵查機關之偵查作為。除待偵查機關偵查結論，其餘仍待了解是否有確實之新事證中，目前尚未依法立案，特為說明。