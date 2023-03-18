陳志強和曾智希夫妻檔常在臉書放閃，可愛互動圈粉不少。陳志強接受專訪時，分享2人登記結婚溫馨過程，他說老婆很在乎沒有浪漫求婚，因為當時決定登記很臨時，加上必須照顧媽媽，沒時間買婚戒，他拿道具戒子充當，沒想到眼尖的曾智希秒認出，又哭又笑場面溫馨。他透露蜜月、婚禮都有在討論，蜜月會傾向到比較遠的海島度假，婚禮則最快明年會舉辦。

陳志強和曾智希都是第一次滑雪就愛上。（摘自陳志強臉書）

今年2月份夫妻倆和綠茶、洪小鈴等好友一起到日本滑雪。2人都是第一次滑雪，特地找了旅居當地的台灣滑雪國手教練學習，4小時的教學課程，陳志強自豪只上了20分鐘就能獨自練習，剩下的3個半小時教練都在曾智希。

曾智希著裝後站起來滑一公尺就會跌倒，到山下的距離卻有好幾公里，陳志強怕掃興，要其他人先滑下山，自己把雪板脫掉牽著老婆一步步走下山，走了一個多小時才到終點，「我臉超臭，我們牽手下山大家可能覺得很浪漫，但超累，走到腳抽筋。」曾智希還自責地哭了。

隔天大夥再戰滑雪場，曾智希選擇在一旁獨自練習，沒想到陳志強才滑下山，老婆就學會了，「智希說他跪在雪地上跟上天祈禱拜託，讓她學會，沒想到就真的會了。」夫妻倆都找到成就感，回台後每天都在研究滑雪影片，深深愛上滑雪，「滑雪不是一個人運動，過程要互相等待、陪伴，是很有感情的運動。」

夫妻倆在東京迪士尼可愛放閃。（摘自陳志強臉書）

旅程剛好跨過西洋情人節，2人看似很重儀式感，卻沒有單獨脫隊過節，反而和好友們在東京一起吃燒肉歡聚，「我們本來就沒有注重情人節，我們比較看重生日。」陳志強透露2021年老婆生日時，送了一張台積電股票給她，沒想到她當場氣哭，「她覺得很不浪漫，一年就一次生日。」隔年曾智希生日，懂生存的陳志強立刻奉上一條將近10萬元的虎眼石幸運草項鍊，討老婆歡心。

陳志強和曾智希情人節沒脫隊，和好友在東京歡聚吃燒烤。（摘自陳志強臉書）

曾智希也會精心為他準備生日驚喜，去年陳志強10月生日，母親剛過世不久，心情低落，他揪老婆到金寶山探望媽媽。回程時，曾智希提議要看風景，陳志強跟著導航越開越深山，還經過馬廄、烤肉區，「我一路上一直唸，只有我們兩個要去露營烤肉？又不敢表現得太嫌棄。」

到了露營區，眼前有個超大帳篷，他強顏歡笑配合把帳篷拉開，結果一群好友早就等在裡頭給他驚喜，他感動淚下男兒淚，「我那天心裡想的都是我媽，總覺得媽媽有幫我安排好，像在說『我不在你身邊這些好友都陪著你。』」