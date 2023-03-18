3月18日為PLG洋將大限截止日，福爾摩沙台新夢想家球團宣布解除與球員波因特（Sir’Dominic Pointer）之合約關係，本季將確定註冊吉爾貝克（Brandon Gilbeck）、卡拉曼（Ilkan Karaman）與麥卡洛（Chris McCullough）三名洋將。

波因特本季累積出賽15場，繳出19.2分、9.4籃板、3.3助攻的成績，也以場均2.93個阻攻暫居阻攻王，不過在球團與教練團經綜合審慎討論下，考量身材體型、打法球風、球隊陣容配置等因素，才決定割捨波因特，確定註冊三位大洋將。

台新夢想家球團總經理韓駿鎧表示，由衷感謝波因特的努力與付出，「他是一位配合度高且非常敬業的球員，不過考量團隊陣容身材較小，本土中鋒先前也都有傷勢的問題，在第四節單洋將限制之下，高度將會是影響勝敗重要的因素之一，加上接下來的賽程場場關鍵，因此才會做出此決定。」

韓駿鎧總經理也提到，雖然無法與波因特奮戰至最後，不過球團都非常肯定他的能力以及優秀的個性與態度，衷心祝福他未來的生涯一切順利。