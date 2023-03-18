【又嘉氣象報報】周末短暫轉涼 下周一重返溫暖"晴暖如夏"

北台灣還會再濕涼一天！氣象局指出，明（19日）迎風面的北部、東半部較涼，入夜後降雨機率提高，下周一（3/20）起「一天比一天熱」，尤其花東縱谷、東南部、中南部近山區等地，甚至有機會出現35度以上高溫，預估炎熱的天氣持續到下周六（3/25）才會迎來下一波東北季風，屆時雖然北台灣降雨又降溫，但南台灣水氣依舊偏少。

氣象局指出，受東北季風影響，明日迎風面的北部山區、基隆北海岸及東半部有局部雨勢，入夜後北台灣降雨機率提高，中南部整天晴到多雲。氣溫方面，北部及東北部較涼，各地早晚低溫約17至20度，北部及宜蘭白天高溫約22至24度，其他地區高溫上看30度，南部近山區甚至可能更熱，要注意日夜溫差。

氣象局預報員曾昭誠指出，未來一周風向偏向南風，下周一至下周五（3/20~3/24）白天的溫度「一天比一天高」，各地高溫皆有機會突破30度，花東縱谷、東南部、中南部近山區等地，甚至可能出現35度高溫。

氣象局指出，未來一周會越來越熱，局部地區甚至可能出現35度以上高溫。（圖／氣象局提供）

值得注意的是，下周六（3/25）將迎來新一波東北季風，迎風面的北部、東半部溫度大幅降低、降雨機率增加，南部水氣仍偏少，恐怕難有降雨。此外，氣象專家吳聖宇也在臉書粉專《天氣職人-吳聖宇》發文表示，下周末（3/25、3/26）暖空氣減弱，北方鋒面往南移動，有機會接近台灣，除了讓溫度下降外，降雨機率提高，這時才有可能出現「春雨」，不過吳聖宇強調，目前預報模式仍有不確定性，有待進一步觀察。