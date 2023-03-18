南韓女子天團TWICE成員周子瑜憑藉天使長相跟音樂才華，在全球擁有大批死忠粉絲。而最近網友滑IG看到有位叫作「Miu」的日本女網紅，驚覺長相跟周子瑜非常相似，分享到網路後，隨即引起上千網友熱議，更跪求本人社群帳戶。

原PO在Dcard閒聊版以「長得超像子瑜的日本網紅？！」為題發文，提及日本網紅「Miu」不管是眼睛和鼻子均神似周子瑜，如果不仔細看以為是本人。文章一出，網友們一面倒附和：「在各種神似子瑜系列，看到唯一覺得有像的」、「她根本是子瑜的親姊妹吧，比子瑜的親妹還更像親妹」、「前幾週在打工的地方遇到她本人！超漂亮，她的朋友們也都很漂亮」、「可以問instagram是什麼嗎，她真的好漂亮⋯但我打miu都找不到」、「本來想說又是隨便說像的，沒想到真的蠻像的哈哈哈哈哈」、「想問哀居(IG)」、「個人覺得像子瑜加一點點徐若瑄。」

而實際上她的IG名字叫「uruuril」，點開IG可發現擁有8000多名粉絲，不時PO出吃喝玩樂的照片，其中她前陣子飛來台北旅遊，曾在九份老街放天燈，也能見到她在路邊嘟嘴賣萌，水靈雙眼跟清新氣質均跟周子瑜非常相似，至於她的抖音帳戶則擁有7萬多粉絲，許多影片以直拍的方式，分享生活，紀錄零死角美貌跟當下心情，其中，觀看次數最多的影片高達37萬人次。