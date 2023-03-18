2015年2月4日上午，一班復興航空GE235航班從松山機場起飛往金門，但起飛不久後失去動力，墜毀在基隆河南港段，事隔7年，唯一倖存的空服員黃敬雅，回憶墜入基隆河前10秒，機艙內「一片寂靜」，但不是因為沒有人說話，而是飛機兩側螺旋槳已停止運轉，這起空難也造成43人死亡，15人生還。

日前黃敬雅上《新聞挖挖哇》節目，她在節目上透露，當時因為飛機剛起飛還在爬升，突然感覺到機身「頓了一下」，但她那時候在想當飛機在爬升的階段，不太會受到天氣或氣流的影響，而產生較大的晃動與傾斜，當她還在想到底發生什麼事情時，突然感覺到機艙內一片寂靜，但不是因為沒人在說話，而是少了螺旋槳轉動的聲音，她回憶起這段過往，仍感到頭皮發麻，情緒難以平復。

復興航空GE235航班失事後，事後經飛航安全調查委員會（國家運輸安全調查委員會前身）調查，該飛機右引擎出問題，但機師卻誤關到正常的左引擎，因此導致飛機瞬間沒了動力，而墜毀在基隆河，後來這起事故，也間接造成復興航公司解散。

2年前黃敬雅也在自己的臉書也著，她回憶自己第一天當資深組員，沒想到飛機爬升不久後就掉進河裡，她提到或許從電視上看到的畫面很慢，但是她當時的感受只有1、2秒，當下瞬間無法呼吸。

復興空難唯一倖存的機組員黃敬雅，她提到當時飛機爬升失敗，在墜入基隆河前10秒時，機艙內一片寂靜。（中時資料照）

黃敬雅還說，當飛機掉進水裡後，人生跑馬燈瞬間跑了一遍，回過神後心想「我現在是空難墜機了嗎！」，發現眼前一片黑暗也是不斷冒出水，她當時是倒吊懸在半空中，猶如水牢一般，胸口也受傷不能用力，但還是咬牙一忍脫離座位掉下來，但眼前僅有微亮的緊急照明燈光線，她邊踩邊爬的往破口前進，沿途不斷發出哭喊聲，看到斷肢都無能為力幫忙，她哭喊叫著學妹和教官的名字，但只有湍急的水流聲回應她。

黃敬雅也表示，自己是機組人員危機獲救的空服員，身心受大巨大的衝擊，創傷後壓力症候群合併重度抑鬱症，或許不少人告訴她「活著就好了」，但她承受的是「跟不幸離開的人一樣大的災難，當時我真的好想就死了算了」。

黃敬雅也說，她在加護病房躺了10幾天，曾一度沒辦法開口說話，醒著就是落淚，肋骨斷了兩根、腎臟破了還血腫、肺部凹陷、全身四肢嚴重瘀青、左腿神經受損，後來才知道「呼吸就會痛是真的」、「最悲傷的就是『珍珠奶茶一口都吸不了』」。

黃敬雅復健了三年，她也曾經問過「為什麼是我？」但希望她的故事能稍稍鼓勵到一些，正面臨人生低潮的人，「你不知道下一秒會發生什麼事，人生真的很無常，真的要珍惜每天」。

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