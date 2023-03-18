香港唱跳組合「草蜢」今（18日）舉辦「RE：GRASSHOPPER巡迴演唱會」，開場連續唱跳〈Lonely〉、〈失戀陣線聯盟〉等7首歌，上萬觀眾尖叫聲嗨翻場館，暌違13年再度攻蛋，歌迷並沒有忘記他們，蔡一傑強忍情緒說：「我很感動，我不想哭啊。」隨後全場玩起長達逾7分鐘的波浪舞，完成草蜢開唱時的例行遊戲，蔡一傑終於忍不住落淚。

草蜢暌違13年今晚再度攻蛋。（羅永銘攝）

草蜢此套巡演首站特別安排從台北起跑，除了安排原汁原味的粵語歌、加入多首經典國語曲目，也不忘選唱台語歌〈有緣來作伙〉，並邀請金獎饒舌歌手熊仔同台合作，而台灣演藝圈好友小燕姐、羅時豐、蘇慧倫、曾國城、范曉萱等人也到場相挺，台上台下星光熠熠。

草蜢成員蔡一傑、蔡一智、蘇志威勁歌熱舞後的慢歌同樣讓人沈醉，尤其他們獻給恩師梅艷芳的〈緋聞中的女人〉，透過歌聲娓娓道來箇中情緒，格外動人；多首粵語歌後，蔡一傑獨唱〈情歌〉開啟數首以愛情為主題的曲目，令歌迷沈醉。