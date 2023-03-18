香港男星謝霆鋒當年以星二代身分踏入演藝圈，能唱又能演，更得到多項大獎肯定，近年他更把重心投入大銀幕作品，甚至有危險動作也親自上陣，相當敬業；最近由謝霆鋒主演的電影《海關戰線》，日前釋出一段他從高處摔落的畫面，還沒有做防護措施，最後痛到站不起來，臉上又受到擦傷，令全網心疼。

電影《海關戰線》由張學友、謝霆鋒、林嘉欣等超強陣容領銜主演，還有影帝吳震宇客串，日前公開預告片就引起討論；15日《海關戰線》官方微博又釋出一段側拍花絮，內容是謝霆鋒在各種高危險戲都是親自上陣，他也是這部電影的動作指導，強調「對自己要求嚴格，就是對觀眾負責」。

謝霆鋒主演電影《海關戰線》，許多高危險動作他都是親自上陣，帥臉還摔到破相。（圖／摘自電影海關戰線微博）

畫面中謝霆鋒從高處3連摔到地面，身體直接與鐵片劇烈碰撞，落地後更是痛到無法起身，幾秒後又發現謝霆鋒為這場戲還破相，帥氣臉蛋也有小擦傷，但他只淡定地說了「沒事沒事」；在爆破戲中，謝霆鋒也有身上著火的驚悚畫面，被火燙到也無怨言；另外電影裡有打戲，謝霆鋒堅決不用替身，還要求真打。

許多粉絲看到謝霆鋒為了呈現給觀眾完美的作品，那麼盡心盡力又親力親為，紛紛激動表示，「期待電影上映，謝霆鋒太帥了吧」、「永遠欣賞謝霆鋒對每件事的態度」、「對自己太狠了，作品必看」、「用看得就覺得好痛，辛苦了」。