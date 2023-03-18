企業18年甲級男女排球聯賽挑戰賽18日於台北市大天母校區體育館開打，男子組由本賽季例行賽的新霸主連莊出戰8連霸的傳統強權隊伍屏東台電，攸關面子之爭的一戰，屏東台電找回自信，掃去前幾周輸球陰霾，以25比22、25比14、25比22直落三擊敗連莊，奪下本場比賽勝利。

第一局前半段兩隊不相上下，在屏東台電詹旻翰、林宜暉的帶領下，全隊攻守找到節奏，連莊宋柏霆與布萊恩在進攻端也不敢鬆懈，以強勁的攻擊還以顏色，接著靠著盧清銓前排漂亮的小吊球將比分追平，但後來因接發球失誤較多，由屏東台電率先拿下第一局的勝利。

第二局連莊宋柏霆先發制人，屏東台電詹旻翰和林宜暉築起銅牆鐵壁，在前排奮力抵抗，雖然連莊劉鴻杰此時跳出來捍衛主權，攻擊偶有殺傷力，屏東台電再搬出蔡沛彰與黃正良發出攻勢，掌握住領先優勢完封對手，連莊趕緊喊出暫停，重整步調後的連莊對屏東台電絲毫不受影響，隊長戴儒謙更在前排攔下布萊恩強勁的攻擊，接著黃正良、許紋誠、蔡沛彰多波的攻擊持續將比分拉開，最終經由許紋誠俐落的出手，終結此局，屏東台電再下一城。

第三局屏東台電林宜暉、黃正良帶著前兩局的氣勢，維持火燙手感，接著許紋誠的Ace球將氣勢再推到高峰，連莊持續陷入混沌，久久無法突破，直至布萊恩以三波連續強勁攻擊，終於突破防網，在接近局末的關鍵時刻，帶領隊伍默默追趕比分，趁著屏東台電失誤，連莊一度追到只剩下2分差，但屏東台電黃正良關鍵時刻扛下壓力，給予連莊致命一擊，屏東台電強勢將勝利給奪下。