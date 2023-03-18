新北市消防局第三大隊18日下午在淡水區觀潮廣場辦理大型消防宣導園遊會，現場除了一般宣導攤位外，另設有多種互動闖關關卡及表演活動，吸引大批孩童前往現場闖關，在遊玩之餘還可學習消防知識。

本次活動除了闖關活動外，現場還有地震體驗車、滬尾宣導館的沉浸式互動教學及VR消防遊戲設備體驗，另今年新北市消防局最新推出的AR遊戲宣導攤位也出現在園遊會中，活動中更邀請摺汽球達人、文化國小扯鈴及疊杯社小朋友精彩的開場演出，中場還有消防員哥哥的魔術秀。

新北第三大隊長陳志德表示，這場活動主要讓民眾共同參與學習消防新知識，新北市議員陳家琪也親自蒞臨現場體驗活動。

陳志德指出，現今日新月異的社會上，各個行業皆不斷追求創新，而消防也不例外，宣導的器材、方式及人員都得跟上腳步，唯有不斷學習、成長才能讓我們平安的生存在這競爭的社會中，防火及防災教育就是其中的一環，故讓我們一同培育未來國家的主人翁，共同學習來擁有正確消防新知識。