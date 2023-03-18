「2023我金山我驕傲健走路跑活動」在今(18)日歡樂登場，活動至今已邁入第3年，共吸引1200名民眾一起參加，雖然陣雨不斷，但活動熱鬧順暢圓滿落幕，為台灣唯一金標籤賽事「2023新北市萬金石馬拉松」暖場，今年更吸引弘道老人福利基金會一同共襄盛舉。

金山區長劉昌松表示，因應疫情穩定及相關規定鬆綁，今年邁入第3屆的健走路跑活動特別擴大辦理，開放1200名喜愛戶外運動的民眾一同參與，網路報名更是開放6分鐘內即被搶空，感謝參與民眾支持與肯定。

他說，今日現場除了有弘道老人福利基金會的輪椅長輩外，還多了許多萬金石選手一同參與，另外也有非常多娃娃車隊、祖孫三代齊聚一堂，藉由本活動與家人朋友聯繫感情，一起動健康，非常有意義。

弘道老人福利基金會新北服務處長陳奐宇表示，弘道自2003年在金山開始居家服務，更在2022年成立金山老拾光日照中心，以「自主」、「自立」的核心精神，提供長輩專業的照顧服務並導入多元活動課程，讓長輩來到老拾光能有自主、尊嚴並保有生活感，在日照場域中找到自己可以提供的貢獻。

陳奐宇指出，感謝金山區公所提供年長者到戶外交流互動的機會，此次活動也成為失智長輩的生活目標，希望參與的長輩與家庭都從中獲得感動與成就，更期待透過帶著高齡者參與社會，讓大眾更認識與接近此族群，共創高齡友善社會。