富邦悍將18日在官辦熱身賽迎戰台鋼雄鷹，靠著申皓瑋2分打點安打逆轉，楊瑞承在7局代打敲出3分炮，雖然9局上被追回4分，終場仍以9比7勝出，目前熱身賽1勝1敗，台鋼則苦吞2連敗。

富邦此役由江國豪先發，首局他被敲3支安打加上隊友守備失誤失掉2分，5局上再丟1分，落後3分的富邦在5局下終於突破台鋼先發投手陳柏清，2出局後展開一波猛攻，范國宸先打回2分，申皓瑋再補上逆轉戰局安打。

7局下富邦攻勢再起，面對台鋼第3位投手曾品洋單局攻下5分、包含楊瑞承3分炮鎖住勝果，雖然9局上歐書誠出現亂流被追回4分，最終仍以2分差勝出。

此役江國豪先發5局投出4次三振、2保送，被敲6支安打、失3分（2責失），剛結束經典賽任務、回歸母隊的陳仕朋中繼3局投2K、1保送，被敲2支安打、無失分。

總教練丘昌榮表示，開季先發投手人選除了2位洋投外，加上陳仕朋、江少慶，江國豪、黃保羅及郭俊麟都是競爭第5號先發的人選，球隊希望江國豪能夠透過開季前的這段時間，在用球數、局數這部分盡快調配好節奏，「球速及控球則是他需做的功課，在長局數中如何配速維持正常。」