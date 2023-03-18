電價4月調漲拍板定案，漲幅來到11％，引發民怨。不少網友想起去年中曾盛傳調漲電價，國民黨時任台北市議員王鴻薇就曾點名綠委吳秉叡，6年前被網友嗆說，2025年平均電價只要比2016年還高，民進黨政府官員、立委薪水就拿來補人民電費，當時吳秉叡留言喊「讚成」。當時王鴻薇就曾呼籲吳秉叡出來面對。如今又被網友點名出來打球、面對，不過有眼尖網友指出，吳秉叡說的是「讚」成，所以他不過是嘴巴說說而已。

2022年6月下旬曾盛傳調漲電價，國民黨立委王鴻薇當時仍是台北市議員，她指出，有人翻出吳秉叡6年前幫民進黨政府掛保證，有網友嗆說2025年平均電價只要比2016年還高，民進黨政府官員、立委薪水就拿來補人民電費，而吳秉叡在底下留言寫道「讚成」。王鴻薇呼籲吳秉叡出來面對，看民進黨要不要設立窗口來接收全台民眾的電費單？還是通通都寄給吳秉叡辦公室？

王鴻薇當時曾痛批，民進黨錯誤的能源政策，使台灣陷入缺電、停電、漲電價的夢魘，工商業大老通通跳腳，當年騙選票時喊得很有自信，但今年才2022年就破功，去年三次大停電記憶猶新，人民過的像第三世界，「真的是厲害了！民進黨。」

「秉叡出來打球！DPP出來打球！」粉專「興趣使然的路人」今(18日)再度轉發這則訊息。另一粉專「我只是一個政治不正確的學生」也回顧自己去年6月24日的發文表示：「原來我去年就發過了呀？吳秉叡民進黨立法院黨團把錢拿出來！」

網友表示「嘴巴說讚成，身體很反對，帳單寄給他，斷電是你們」、「『讚』成。所以他是嘴巴說說而已」、「千萬別學段宜康」，一片吐嘈。