華視新聞台又添新生力軍，今年度3月主播羅意瑾及劉姿麟宣布加入華視新聞行列，曾擁有交通、氣象播報豐富經驗的主播羅意瑾，將扛下週間1700與2300整點新聞夜線重任，主播兼主持人劉姿麟過往也有豐富的時事談話性節目經驗，這回接下華視新聞台周末《國際線，出發！》主持人，讓華視新聞更有看頭。

主播羅意瑾回憶踏入主播的過程，她表示從就學期間，她的愛說話個性讓老師印象十分深刻，因此建議她能朝以說話為主的行業發展，大學時期便選擇了新聞系，一腳踏進了新聞圈。剛開始由記者採訪做起，她也分享記者生涯的甘苦談，有次出差到南部進行採訪，在返回臺北途中遭遇到嚴重塞車，因戶外採訪長時間未如廁的她，卻身陷車陣，考量到高速公路隨意亂停及下車會違規交通規則，一路忍耐最後求助國道警察，協助將車停置妥等其它工作人員下車後，才在車上使用杯子解放，她說：「我很能憋尿，但也曾經憋到身體出狀況」，她曾被指派至歐洲法國的出差任務，卻在出發前二日，因憋尿關係導致腎臟發炎住院觀察，雖住院期間不放棄希望詢問醫生狀況，但嚴重程度讓只能她忍痛放棄出國採訪機會，敬業之餘也深刻感受到身體健康的重要性。

這回挑下週間1700與2300整點新聞播報重擔，她也趁機宣傳這兩節新聞的特色，除了加入體育新聞的互動推播宣傳，2300更希望透過「睡前華一下」單元，以劃重點的方式整理今日重點新聞，並加入相關生活美食訊息，讓民眾能整理一天的國內外及生活大小事，她期許能透過更生活話並專業的播報方式去呈現議題性的新聞內容，讓新聞貼近民眾更具公共價值。

劉姿麟重拾國際新聞節目主持棒。（華視提供）

具有豐富主持及主播經驗的劉姿麟，這次接下《國際線，出發！》主持人棒，在周末時段為大家深度報導國際間大小事。過往就有國際新聞主持經驗的她，其實同樣擁有多年財經節目主持經驗，節目剛播出第二集就發生矽谷銀行倒閉事件，劉姿麟即時地以紮實的財經產業經驗帶給觀眾最精確的相關分析，不過她說當初踏入財經新聞是無心插柳，一度曾因非財經背景出身，一開始其實很排斥財經資訊，但經過多年的主持經驗累積後，意外發現財經是一個需要長期累積經營、不斷延續更有成長空間的專業領域。